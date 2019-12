Brutta botta per Leonardo Bonucci, che per respingere un tiro in porta dell'Udinese prende il pallone di testa ma si accascia a terra subito dopo. Il difensore riceve le cure dello staff medico con Rugani che si scalda a bordo campo. Alla fine, però, dopo un lungo discorso al suo pupillo, Sarri decide di mandare in campo De Ligt al posto di Bonucci.