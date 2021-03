3









Gosens, De Vrij e Theo Hernandez. Poi? Leonardo Bonucci. Ecco la migliore difesa della Serie A, con i premi AIC che hanno certificato la stagione del centrale bianconero. Ringraziando, Bonucci si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Il premio è arrivato dai colleghi, quindi riconoscono stima, sacrificio e prestazioni. Al contrario di altri, loro sanno cosa vuol dire scendere in campo e fare il massimo". Bonucci non era stato premiato nella scorsa stagione e rientrare tra i top è motivo d'orgoglio: "Questo premio, dopo un po' di anni in cui non ero nella top 11, vuol dire veramente tanto". Dunque, nella formazione dei migliori della A, anche una presenza bianconera.