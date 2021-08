Premiato dalla 'sua' Viterbo per la vittoria dell'Europeo,ha ricordato gli inizi da calciatore: "Sono molto emozionato perché dai campi di calcio di Viterbo è partito tutto. Essere qui per me è un piacere ma anche un atto dovuto, perché voglio essere da esempio per i tanti giovani di Viterbo e non solo: da qui si può cominciare a sognare mettendo in campo i valori come umiltà e sacrificio. Ricordo come fosse ieri quando a 16 anni sono partito per Milano senza sapere cosa sarei diventato, e se oggi sono quello che sono lo devo ai miei genitori, a mio fratello, ai miei amici e alla mia città".- Un grande esempio per me sono i Facchini di Santa Rosa, mi hanno insegnato a non mollare mai nei momenti di fatica e delusione. Anche se sono poco presente per me Viterbo è nel cuore.. Se dovessi arrivare al punto di trascinarmi non lo farei”.- Parola al sindaco della città, Giovanni Arena: “La vittoria dell’Europeo è il regalo più bello che potevamo ricevere. La città è esplosa come tutta l’Europa. Questo successo lo sentiamo come nostro, hai portato la viterbesità in alto e sei un esempio sia come giocatore che come uomo.. Quello che hai fatto lo ricorderemo per sempre”.