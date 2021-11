Leonardo Bonucci commenta anche a Dazn il prepartita di Juventus-Fiorentina: "Questa sera sarà importante ritrovare non solo il sacrificio, ma anche la vittoria. Contro lo Zenit abbiamo preso gol, ma ne abbiamo segnati 4. Sarebbe bello non subire mai gol, ma l'importante è avere il giusto spirito che ci ha sempre contraddistinto. Vlahovic ha fisico e gran tecnica, è cattivo in zona gol: sarà un avversario difficile però dovremo fare in modo di fargli arrivare meno palloni possibile. Per questo ci vorrà pressing da parte di tutti".