“La squadra vincitrice, secondo le norme!!!”. Come di consueto, Leonardo Bonucci ha postato il winning team, la squadra vincete dell’allenamento. Un bel modo di allentare la tensione, in un momento in cui il coronavirus si sta fortemente ripercuotendo sulla vita di tutti e anche sul mondo del calcio. Ma la Juventus non si deconcentra, nel mirino il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione di settimana prossima. Ecco i protagonisti della formazione vincitrice di Bonucci: Bernardeschi, Ramsey, il suo fido compagno di reparto De Ligt, Khedira, Coccolo e Pinsoglio.