La Juve corre veloce - in casa - per mantenersi in forma. I giocatori bianconeri si allenano come possono tra tappetini ed esercizi a corpo libero, in attesa di nuove comunicazioni per riprendere la regolare attività e aspettando sviluppi sulla ripresa della stagione. In questi giorni i social sono una porta per entrare nella casa dei giocatori, uno dei più attivi èche ha postato una foto post allenamento sui suoi profili: "Anche oggi abbiamo dato!!".