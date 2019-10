Leonardo Bonucci parla a Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri sull'Inter: "Abbiamo saputo gestire i momenti della partita con la consapevolezza della nostra forza ma anche con umiltà. Abbiamo imposto il nostro gioco quando avevamo palla. Merito di quello che proviamo in settimana che abbiamo messo in pratica. Questa Juve ha margini di miglioramento".



DIFESA - "È stata una partita entusiasmante, molto fisica e di grande intensità. È normale quando si affrontano due grandi squadre e la posta in palio è alta. Difesa? La perdita di Chiellini è stata molto pesante. So di dover dare qualcosa di più. L’anno scorso è stata una stagione molto particolare, adesso sento la fiducia e la stima da parte di tutti ed e per questo che riesco a dare qualcosa di più".



CATTIVERIA - "Sono il veterano della difesa e ho il compito di aiutare i miei compagni con prestazioni all’altezza che danno modo ai più giovani di crescere. Secondo me siamo un po’ in ritardo nella preparazione, perché in alcuni dettagli dobbiamo ancora migliorare. Ogni tanto pecchiamo di attenzione, dobbiamo essere più cattivi“.