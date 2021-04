Un’altra assenza, l’ennesima di questa stagione, condizionata da infortuni e positività al Covid-19. L’ultima quella di Leonardo Bonucci, che ha messo sull’attenti tutti i giocatori presenti nel gruppo squadra della Nazionale. Per quanto riguarda Chiesa e Bernardeschi, le loro condizioni sono sotto l’osservazione dello staff medico bianconero: non si sottoporranno all’isolamento, ma seguiranno il protocollo stabilito eseguendo i relativi tamponi. Nel caso in cui l’esito fosse negativo, allora domani si aggregheranno al gruppo squadra, per l’unico allenamento a loro disposizione prima del derby, in programma sabato 3 aprile alle 18.