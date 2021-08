Amici, più che ex compagni. Lo sono Leonardo Bonucci e, che dopo una stagione negativa al Barcellona potrebbe tornare a Torino. I due si sono incontrati domenica scorsa in occasione del Trofeo Gamper, e oggi Leo ha raccontato: "Con Pjanic ci siamo salutati come fanno due amici non due ex compagni, ma non abbiamo parlato di mercato - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Miralem è un grande giocatore, se dovesse tornare sarebbe un valore importante per il gruppo e per la squadra".