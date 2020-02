Leonardo Bonucci in mix zone ha commentato il ko della Juventus contro il Lione: "Non riusciamo a capire perché ogni tanto ci succede di non essere la vera Juventus. A volte quando non ci siamo con le energie giuste facciamo fatica a far circolare la palla, ma nel secondo tempo siamo riusciti a creare qualcosa in più contro un Lione che si è difeso bene e a detta dei loro giocatori hanno disputato la miglior partita della stagione. Quindi ci sta di soffrire qualcosa, ma il problema è capire perché a volte ci succede di sbagliare minuti di partita o a volte tempi come stasera. Ai compagni ho detto che dobbiamo essere più squadra, che qualcosa si respirava nel riscaldamento e nello spogliatoio: non c'era quell'elettricità giusta per affrontare quella partita di Champions. Che tutti abbiamo delle colpe. Ora abbiamo la fortuna di giocae il ritorno. In tanti mi hanno detto che avessi litigato con Matuidi, ma gli ho semplicemente detto che da veterano qual è deve prendere la panchina, in certi momenti seve anche l'aiuto di chi sta fuori. Durante il riscaldamento anche noi 11 titolari eravamo un po' spenti e gli ho detto che doveva incitare tutti e portarli fuori. La squadra la fa anche chi va in tribuna e in panchina. Abbiamo fatto allenatori buoni, poi il primo tempo l'abbiamo regalato. Dobbiamo capire il perché. Super Ronaldo? Per far sì che sia un super Ronaldo serve una super Juventus. L'anno scorso l'abbiamo ribaltata con l'Atletico perché eravamo una super Juve, non solo un super Ronaldo. Il fatto di giocare in casa il ritorno ci darà molto più entusiasmo e carica, lo 0-1 è un risultato aperto. Dovremo fare una grande partita sia a livello difensivo che offensivo".