Il difensore della Juve Leonardo Bonucci si è raccontato ai canali ufficiali del club.''Vivere questa maglia è stato come vivere per 12 anni in un sogno e dentro di me c'è sempre quel bambino che è felice di scendere in campo perchè era il suo sogno. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto in difesa di questa maglia che per me è una seconda pelle, ho cercato di essere esempio e trascinatore di questi valori'.