"Partita dopo partita. Guardiamo avanti. ". Parole e musica di Leonardo Bonucci, protagonista della vittoria della Juventus in casa del Bologna. Al Dall'Ara è 0-2 per i bianconeri, a segno Ronaldo prima e Dybala poi. Leo ha anche parlato ai microfoni di Sky nel post partita: "Penso che fuori si sia parlato troppo. Noi in questi casi dobbiamo fare quadrato e rispondere con i fatti come stasera. Quando perdi una finale ti interroghi su te stesso e su quello che arriva da fuori. Abbiamo avuto un confronto tutti insieme. Abbiamo indicato una strada e si è vista", le sue parole.



