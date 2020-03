Anche io, insieme a @juventusfc, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti #DistantiMaUniti #LiveAhead https://t.co/5DONgZQ88i pic.twitter.com/5DybqTpLH5 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) March 13, 2020

"Insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Fallo anche tu, dai il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti". Ci mette la faccia anche Leonardo, il centrale bianconero che è in isolamento insieme alla sua famiglia dopo la positività al Coronavirus del compagno di squadra Daniele Rugani. Bonucci, attraverso i suoi social, ha scelto di donare insieme alla sua squadra, al suo club, alla raccolta fondi organizzata dal presidente Agnelli e dalla Juventus tutta. Scopri qui come donare . In basso, il video messaggio di Leo.