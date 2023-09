E' questa la decisione presa dal giocatore, passato all’Union Berlino, che ha scelto di fare causa al club per il trattamento ricevuto negli ultimi mesi e tramite il suo legale, Antonio Conte, contesta una serie di violazioni dell’accordo collettivo tra Federcalcio e Associazione Calciatori, chiedendo i danni. Messo fuori rosa dopo essere stato avvisato dalla dirigenza già tra marzo e aprile, ha continuato ad allenarsi alla Continassa con gli spazi messi a disposizione dal club, ma? Come si legge su Tuttosport, si tratterebbe di una condotta "che lo avrebbe indotto a lasciare la Juventus, dopo aver in più occasioni chiesto il reintegro.- Qualcosa di cui dibattere nell’arbitrato previsto per fine settembre. La Juventus, intanto, è sicura di aver agito nella correttezza delle regole e di non aver mancato rispetto al giocatore e alla sua storia bianconera, mettendo a sua disposizione tutto: palestre, spogliatoi e allenatori, facendolo allenare a parte con altri giocatori, visto che non è prevista l’obbligatorietà di allenamento congiunto. E - come si legge - "entrando nel merito dei danni d’immagine e professionali, non sarà semplice per gli avvocati di Bonucci sostenerli: il difensore si è accasato all’Union Berlino, dove ha l’opportunità di giocare in Champions League, al contrario della Juventus, esclusa dalle competizioni europee".- Lo stesso Allegri, emerge in un retroscena, gli aveva però suggerito di ritirarsi alla fine della scorsa stagione e frequentare il corso di allenatore assicurandogli che nel giro di poco sarebbe andato a sedersi sulla panchina della Next Gen o della Primavera bianconera, sottolinea Tuttosport. Ma la voglia di continuare a giocare e di tentare Euro2024 ha prevalso, oltre al fatto di pensarsi più dirigente che allenatore.