Una vita nel calcio per Oreste Cinquini, scopritore di talenti e mago delle trattative. A Calciomercato.com ha raccontato di come ha scoperto Leonardo Bonucci: "A Treviso non stava giocando, io l'avevo visto in campo e mi ero consultato con una persona che lo conosceva bene. Così decisi di portarlo a Pisa, e, nonostante qualcuno non lo volesse, mi pare si sia rivelato un acquisto azzeccato. In panchina c'era Ventura, ma il problema è stato il programma societario che alla fine fallì".