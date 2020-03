Per ora alla Juventus ci sono due casi di positività al coronavus: Blaise Matuidi e Daniele Rugani. Entrambi stanno bene, entrambi sono asintomatici, e anche i loro compagni di squadra non hanno sintomi di coronavirus. Sta bene anche Leonardo Bonucci la cui moglie Martina Maccari non manca di fare dirette quotidiane su Instagram per parlare anche della propria vita privata. A chi gli ha chiesto le condizioni del marito ha risposto: "Non ha nessun sintomo del virus e sta bene" e poi ancora: "Credete che farei le dirette su Instagram se Bonucci stesse male?"