La qualificazione alla finale di Coppa Italia ha dato grande fiducia alla Juventus per una seconda parte di stagione da protagonista: i bianconeri vogliono recuperare punti per prendersi il primo posto e per farlo servirà, intanto, la vittoria sabato alle 18 contro il Napoli. La panchina di Gattuso è in bilico, ma Pirlo dovrà rinunciare a due titolari: oltre ad Arthur infatti, in difesa non ci sarà Leonardo Bonucci perché non al meglio della forma. La coppia di difensori centrali sarà De Ligt-Chiellini.