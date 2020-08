1









Quella che inizia oggi con il raduno alla Continassa è la decima stagione di Leonardo Bonucci alla Juventus, interrotta solo dalla parentesi milanista nel 2017-18. Il difensore è una delle colonne bianconere e quest'anno ritroverà in panchina il suo ex compagno Andrea Pirlo. Bonucci ha voluto iniziare la stagione con questo messaggio su Instagram, pubblicando i cartellini di quando aveva 8/9 anni e faceva scuola calcio. Sognando di diventare un calciatore: "Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà".



