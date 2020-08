Un patto con Pirlo, che vale più di ogni altra cosa. Leonardo Bonucci è stato nuovamente tentato dal Manchester City, da Pep Guardiola che ormai da anni pensa a lui. Stavolta non ci ha voluto neanche pensare, Leo: troppa, la voglia di rimanere a Torino e di poter scrivere ancora la storia con la maglia bianconera. Sky Sport parla anche dell'accordo che il giocatore ha stretto con i compagni, nello specifico con i senatori: i grandi saggi della Juve si sono infatti riuniti e hanno deciso di rimanere uniti per aiutare Andrea Pirlo in tutto quello che ci sarà da fare e da giocare. Un patto vero e proprio, per Pirlo e con Pirlo.