Nuova stagione. Nuovi test. E nuove foto per Leonardoche ha pubblicato le immagini di questa mattina al JMedical, dov'è stato protagonista degli esami di rito, atletici e non. Di ieri, il meraviglioso messaggio inaugurale della nuova annata. Eccolo qui, di seguito."È arrivato. Il momento di ritornare a casa, di rimettersi addosso la maglia bianconera e ricominciare.Dopo due mesi di gioia e fatica che ci hanno portato sul tetto di Europa con la maglia azzurra.Oggi è un nuovo inizio, con la voglia di sempre, con gli obiettivi ben precisi nella testa per una grande stagione bianconera.Per tornare ad essere protagonisti di quelle vittorie che identificano questa maglia e provare a spingerci ancora più su, provarci FINO ALLA FINE.Perché le sensazioni, le emozioni di una vittoria ti fanno sentire dentro solo una cosa: VINCERE ANCORA".