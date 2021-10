Sì, il peggiore è stato. Il peggiore di Italia-Spagna s'intende. Il capitano azzurro e difensore bianconero ha mollato il colpo e lasciato gli Azzurri in 10 in una gara importante, anche e soprattutto per la crescita della Nazionale in vista del prossimo Mondiale. Non va oltre il 4.5, Bonucci, nelle pagelle dei quotidiani sportivi. Mentre brilla Federico Chiesa, con una media quasi del 7, così come Giorgio Chiellini, entrato nella ripresa per aggiustare una difesa in bambola e dare supporto alla squadra con un uomo in meno. Non brillano Bernardeschi e Kean, ma si salva Locatelli.