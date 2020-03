Il coronavirus ha fermato lo sport, ma non gli sportivi. Ognuno dalle proprie abitazioni, i calciatori stanno rispettando i programmi di allenamenti delle proprie squadre. I giocatori della Juventus sono molto attivi sui social nel documentare le proprie sessioni di training, un modo per tenere alto il coinvolgimento dei fan. Chi non ha proprio voglia di mollare è Leonardo Bonucci, che ha postato una storia su Instagram nella sua palestra di casa, pedalando sulla cyclette. Musica di sottofondo movimentata: ‘I like to move it’. Il difensore non si vuole fermare.