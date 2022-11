Le parole dia Rai Sport:PARTITA – Non eravamo quelli di sempre, soprattutto all’inizio. Abbiamo sbagliato tanto e permesso loro di creare occasioni. Non siamo stati cattivi nell’occasione che abbiamo avuto. Partite che servono per migliorare e conoscerci ancora di più.DIFESA – La parte da migliorare sono le marcature preventive, abbiamo avuto poco tempo per stare insieme e provare, abbiamo fatto più fatica. Le basi per un grande futuro ci sono, ci sono giovani talenti pronti a prendersi la scena ed è la cosa più importanteMODULO – Quando abbiamo palla in avanti, con i due centrocampisti dobbiamo essere più ordinati e dietro muoverci meglio. Meccanismi che devono essere provati, ci sarà tempo per provare. C’è da lavorare e capire se la strada è giustaMONDIALE – Da parte nostra grande delusione e amarezza, oggi alcuni hanno guardato l’inaugurazione, sono ferite che fanno male. Non possiamo però guardarci indietro e piangere, bisogna guardare avanti, al futuro.