L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione tra Leonardoe la, dopo la Pec diche il difensore ha inviato al club. Stando alla rosea, il difensore dovrà dimostrare che la società ha violato l'accordo per la tutela dei diritti dei calciatori che ritengono ci sia stata un'esclusione ingiustificata dagli allenamenti. L'obiettivo del giocatore è quello di ottenere il reintegro e non la risoluzione, motivo per cui ha rifiutato l'; l'altra opzione in caso di una sua vittoria sul fronte delle carte bollate prevede un risarcimento non inferiore al 20% della parte annua fissa lorda del suo ingaggio.