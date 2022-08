Piove sul bagnato, sì. E l'acqua scivola veloce, cercando di non creare ulteriori problemi alla viabilità della Juventus. Dopo gli infortuni di Szczesny, Pogba e Di Maria, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il capitano è uscito malconcio dalla partita con il Sassuolo, non si allena dalla gara di Ferragosto.A colpirlo è stato un affaticamento al flessore della coscia destra, rimediato calciando un pallone alla prima di campionato. La speranza dei bianconeri è quello di recuperarlo a pieno regime per il big match di sabato prossimo con la Roma, all'Allianz Stadium. Proprio per questo motivo, anche se Bonucci dovesse recuperare e migliorare nelle prossime ore, non sarebbe rischiato a Genova. L'obiettivo è preservarlo. E la sensazione è che a Marassi il capitano possa andare in panchina.