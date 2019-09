Leonardo Bonucci è intervenuto ieri sera in zona mista, al termine del successo - il sesto consecutivo nelle qualificazioni europee - degli Azzurri di Roberto Mancini contro la Finlandia. Un 2 a 1 che mette la nazionale in poule per strappare un pass per i prossimi Europei, ma che ha permesso anche a Bonucci di ritornare a parlare dello spiacevole episodio di simulazione che lo ha visto coinvolto contro l'Armenia.



LE SUE PAROLE - "Grande merito del mister che ha dato idee precise, che in questi mesi ci ha aiutati a mettere in pratica. Giochiamo un calcio entusiasmante che diverte anche noi in campo, normale concedere qualche contropiede ma ci divertiamo è la cosa più importante. Quali sono i limiti? Sappiamo che ogni squadra ha dei limiti, noi dobbiamo essere bravi a cercare di non metterli in evidenza. Il pericolo è dietro l'angolo quando subiamo ripartenze, dobbiamo essere bravi a non perdere palle facili e a metterci in campo per non subire. Reagire dopo il gol subito? È un segnale di grande squadra, che ha mentalità e sa qual è la propria forza, che continua a macinare nonostante la rete subita. È grande merito del mister. Raggiunte le presenze di Del Piero? Importante, è un grande orgoglio essere accanto ad Alex e ora ci sarà qualcun altro da andare a prendere, mi auguro di farlo dal prossimo raduno. Arrivare a 91 è tanta roba. Importante chiuderla con la Grecia all'Olimpico? Sarà fondamentale l'apporto dei tifosi, per noi sono sempre l'arma in più e anche stasera sono stati fantastici. Ci aspettiamo grande pubblico e grande entusiasmo a Roma per una vittoria. Un pochino ci è mancata l'esperienza che fai nei club giocando partite importanti, però la strada è quella giusta. Con impegno e sacrificio e seguendo le idee del mister questa squadra ci darà soddisfazioni. Polemiche post Armenia? Non devo dire niente, sono cose di campo e succedono. Non pensavo all'avversario già ammonito, ero più in difesa del sopracciglio che del resto. Dispiace si sia creata polemica ma l'accetto e vado avanti, lascio parlare il campo: non è un caso se sono arrivato a 91 presenze in Nazionale, vuol dire che ho sempre fatto il mio e aiutato la squadra. Abbondanza Juve? Più siamo meglio è, ci saranno tante partite e ci sarà bisogno di tutti".