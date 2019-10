Leonardo Bonucci, difensore della Juve, questa sera guiderà l'Italia contro la Grecia, nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. Per il centrale bianconero quella di oggi sarà la 92esima presenza con la nazionale, grazie alla quale entrerà nella top 10 per presenze in azzurro. Poco più avanti c'è Facchetti con 94, poi Zambrotta a 98 e il compagno di squadra Chiellini con 103.