Disonesto, vergognoso, umiliante, da stile Juve. Sono solo alcuni degli insulti piovuti addosso a Leonardo Bonucci dopo la partita dell'Italia contro l'Armenia, una gara che l'ha visto protagonista di una simulazione durante un contrasto aereo con Karapetyan, che ha poi portato al secondo giallo e al conseguente rosso per l'attaccante armeno. Un brutto gesto, per cui è stato immediatamente bersagliato. Da chi? Naturalmente dai tifosi italiani, non tanto da quelli bianconeri, quanto più da quelli di Inter e Napoli, che non hanno perso occasione per riversagli addosso il loro odio.

