Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Lione, persa 1 a 0. Ecco le sue parole, con particolare attenzione allo screzio con Matuidi nel riscaldamento "Primo tempo sbagliato, eravamo secondi su tutto. Certe partite poi il minimo errore lo fai, nel secondo non hanno mai tirato in porta perché si è vista la vera Juve. Ci hanno colpito nel momento in cui eravamo in dieci e quello è stato un piccolo momento dove loro sono stati bravi a farci male. Ora mettiamo la testa sulla partita che ci aspetta domenica e poi al ritorno dobbiamo assolutamente andare avanti. Atteggiamento? Non ho ripreso, ho detto che la squadra la fa anche chi sta fuori., bisogna fare squadra perché queste cose fanno la differenza".