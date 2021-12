Avrebbero potuto fare di più? Da una parte, dall'altra: il tema è il mancino da fuori di Mattia, che ha regalato il gol dell'1-1 al Venezia, risultato dal quale la Juventus non è riuscita più a schiodarsi.Il tema è emerso sui social, dove un fermo immagine di Bonucci ha scatenato diversi utenti. Il dubbio: perché Bonucci fa quel movimento con il corpo? Il centrale sembra infatti volersi allontanare dal pallone, invece di aggredirlo. Ma è una frazione di secondo, di un tiro comunque forte e ben indirizzato. C'è chi attacca e chi difende, proprio come in campo. E il dibattito si accende sempre più.