Dal sito ufficiale della Juve.Oggi è un giorno speciale.Potremmo chiamarlo il, perché è composto da alcuni dei più grandi calciatori che hanno scritto la storia della, raggiungendo appunto lecon la nostra maglia.Un Club in cui oggi entra, fra gli applausi di tutti noi, Leonardo Bonucci, che ha appena tagliato questo traguardo clamoroso e raggiunge nomi del calibro di. E basta leggerli, quei nomi, per avere la dimensione della grandezza di quello che ha raggiunto Leo.Chissà se pensava anche solo vagamente, quando arrivò a Torino, ventitreenne nel 2010, a quante pagine incredibili della nostra storia avrebbe scritto.Della nostra e, ovviamente, della sua:, nei quali insieme abbiamo vissuto avventure straordinarie, conseguito record che nessuno può e deve dimenticare, costruito un’epopea che chissà quando verrà mai eguagliata. Se verrà eguagliata.E in tutto questo, Leo ha saputo mettere anche una ciliegina incredibile alla sua carriera, diventando Campione d’Europa con l’Italia nel 2021 (e casomai segnando in finale). I numeri sono infiniti, le statistiche parlano da sole e il palmarès anche, ma non è questo il posto dove le raccontiamo, ci sarà modo e tempo.Qui, adesso, non c’è altro da fare che alzarsi in piedi e tributare un infinito applauso a Leo.