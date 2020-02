Leonardo Bonucci parla a JTV di casa, Juve e prospettive. Ecco le parole raccolte da IlBianconero.com.



ALLENAMENTO - "Ci aspetta una bella giornata, un buon allenamento. Colazione? Non l'ho fatta aspetto di arrivare alla Continassa. I bambini? Facciamo colazione, ma preferisco farla alla Continassa, passa meno tempo. Altrimenti devo mangiare due volte e il nutrizionista si agita un po'. Chi prepara? Sveglio i bimbi, preparo la colazione a loro, lei mette il te e fa il latte per la piccola. Più o meno l'orario di sveglia è uguale per tutti, il gallo canta alle 7.15"



DAI FIGLI A... - "Mia figlia si chiama Matillda Rebecca, Lorenzo Filippo e Matteo Marco. Il secondo nome è più per le carte d'identità. L e M? Come faccio? E poi senza prove... avevo fatto con i bimbi, nel salone, a giocare alle partitine 2 contro uno. Chi esulta come Cristiano, quello piccolo, il grande non esulta e quando lo fa muove la bocca e muoiono dalle risate. Nato così, per gioco, L e M: basta tenere su il mignolo. Alla fine il tempo passa velocissimo, Lorenzo va verso gli 8 anni... mi sembra ieri che aspettavamo il primo figlio, con ansia, le domande. Sono già passati 8 anni. In cui c'è stato di tutto, ma ti cambia la vita ed è un bel lavoro, responsabilità. Mai fatte mancare. Non mi sono mai tirato indietro, uno cresce accettando responsabilità. Sbagliando, perché siamo umani e sbagliamo, ma prendendosi le responsabilità".



DA RAGAZZO - "Andato via da Viterbo a 16 anni. Città bellissima, anche città papale. Ho fatto due anni di praticantato a Milano, poi. Ragazzo? Ero molto più fumantino, istintivo, meno razionale in quello che facevo. Comunque sempre stato a scuola, mai bigiato. Non ero secchione, ma prendevo buoni voti. Bastava stare attento in classe, studiavo 1 ora dopo cena e mi bastava. Mio fratello? Giocavamo sotto e dentro casa. Gli addetti ai lavori dicevano che era molto più forte di me. Ha sempre fatto il difensore, io lo sono diventato 6 mesi prima di andare all'Inter".



In aggiornamento