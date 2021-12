Essere un campione.



Essere il miglior difensore del mondo, secondo i #GlobeSoccerAwards2021.



Essere un esempio per i ragazzi delle nostre #JuventusAcademy.



Essere @bonucci_leo19pic.twitter.com/66nbUFG7S6 — JuventusFC (@juventusfc) December 28, 2021

Un campione, il miglior difensore del mondo stando ai. E un esempio per i ragazzi delle. Sono proprio loro, i giovanissimi calciatori delle "scuole" bianconere sparse in giro per il pianeta, a congratularsi con Leonardoper il prestigioso premio ricevuto ieri a Dubai, al termine di un anno che lo ha visto protagonista con la maglia della Juve e con quella della Nazionale, con cui si è laureato campione d'Europa. I messaggi dei bambini sono stati raccolti in un video, pubblicato questa mattina sui canali social del club. Eccolo qui: