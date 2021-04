2









Leonardo Bonucci è cresciuto con il mito di Alessandro Nesta. Da piccolo lo guardava e riguardava per provare a imitarlo, e ancora oggi continua a farlo: "Essendo stato lui tra i più forti e avendo avuto io la fortuna di giocare in grandi squadra abbiamo fatto un percorso simile - sono le parole riportate da Sky - Lui è diventato campione del mondo e ha vinto la Champions League. E' veramente sempre stato un esempio per me e ancora oggi ogni tanto su internet mi riguardo i suoi interventi: l'eleganza che metteva in campo, la personalità, la precisione negli anticipi, la voglia di giocare sempre a pallone... Per me è stato un esempio. Bello da vedere quando scendeva in campo. Nelle caratteristiche mi rivedo un po' in lui. Senza nulla togliere agli altri grandi difensori che hanno fatto la storia del calcio, rivedendomi più in lui ho scelto lui come idolo".