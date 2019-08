Nell’amichevole di ieri a Trieste Sarri ha schierato Leonardo Bonucci al fianco di Giorgio Chiellini. Un’ora insieme, poi l’ingresso in campo di Demiral e De Ligt. Un test generale, l’ultimo, in vista della prima di campionato. Infatti, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, sabato pomeriggio a Parma dovrebbe essere proprio Bonucci ad affiancare capitan Chiellini. Solo panchina per mister 85 milioni. Manca poco meno di una settimana, le cose potrebbero ovviamente cambiare, ma le indicazioni che filtrano sono queste. C’è di più: è possibile che anche contro il Napoli l’olandese resti fuori, per far spazio ai due senatori.