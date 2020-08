Sicuramente è una buona domenica per Leonardo Bonucci e tutta la Juventus che ieri sera all'Allianz Stadium ha alzato il nono scudetto di fila. Bonucci ha fatto otto per via di quella stagione passata al Milan, dopo la finale persa a Cardiff. Il difensore bianconero ha postato due foto nelle ultime ore, entrambe con la coppa in mano. Nell'ultima si vede solo lui e il messaggio è semplice semplice: ​"Buona Domenica!!!". Tra i commenti anche quello di John Terry, leggenda del Chelsea e del calcio inglese, "complimenti", gli ha scritto l'ex capitano dei Blues.