Leonardo Bonucci e Martina Maccari, un amore nato 12 anni fa e tradottosi in un matrimonio nel 2011 e la nascita di tre figli: Matteo, Lorenzo e la piccola Matilde. Oggi lei compie 35 anni e il suo Leonardo le ha dedicato un post di auguri su Instagram. Il difensore della Juventus ha pubblicato una foto in bianco e nero, molto artistica, di Martina, con annesso un messaggio pieno di sentimento e ammirazione nei confronti della donna della sua vita: "Oggi è il giorno in cui festeggiare la parte più bella di Me, Te.".