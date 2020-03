1









Secondo La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci è stato una figura centrale con Chiellini e Buffon per decidere il taglio degli stipendi in casa Juventus. C’è di più: Leonardo personalmente si è impegnato con lo spogliatoio per ridurre gli ingaggi. “Ai compagni con cui ha parlato a lungo in questi giorni in privato ha spiegato con una frase che ‘prima ancora che campioni bisogna essere uomini di valore ed essere pronti ad assumersi le proprie responsabilità‘, questo il concetto espresso a tutti i giocatori da Leonardo. I colleghi hanno capito e così l’accordo è arrivato anche prima del previsto, grazie a Chiellini, Bonucci e Buffon”.