Leonardo Bonucci ha deciso con una... rigorosa doppietta la partita di ieri all'Olimpico vinta 2-0 dalla Juventus sulla, ed è il momento di fare il conteggio dei gol complessivi in carriera e confrontarlo con altri grandi difensori.

Questo il punto statistico di Calciomercato.com:

"Con la doppietta di ieri, Bonucci sale a quota 47 gol in carriera (39 con i club, 8 in Nazionale), prendendo ulteriormente le distanze da due mostri sacri del calcio italiano, anch'essi difensori e goleador, Gaetano Scirea (36 gol, di cui 2 in Nazionale) e Franco Baresi (34 gol, di cui uno in Nazionale). Bonucci invece insegue ancora il suo storico compagno di reparto, Giorgio Chiellini, che finora ha segnato 51 gol in carriera, di cui 8 in Nazionale."