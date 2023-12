Non è andata fino ad ora come sperava l'avventura in Germania all'Union Berlino per Leonardo Bonucci. L'obiettivo neanche troppo celato dell'ex Juve è oggi quello di non tornare in Germania e spera che qualcosa si riesca a muovere proprio in questi giorni e gli permetta di riavvicinarsi il più possibile alla famiglia, riferisce calciomercato.com. La Roma non è l'unica a pensare a lui, ma sicuramente la più importante e favorita. Gli permetterebbe di giocare minuti importanti anche a livello europeo e competere ancora per il vertice o per posizioni importanti.