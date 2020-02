Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'imminente sfida contro il Lione negli ottavi di finale di Champions League: "Quando scendi in campo con la maglia della Juve è impossibile accontentarsi di un pareggio. Sappiamo qual è il nostro posto: andare avanti per raggiungere il sogno".



​I bianconeri saranno impegnati sabato in campionato con la Spal, poi tra una settimana la sfida ai francesi in Champions League. Nell'ultima edizione della coppa dalle grandi orecchie la Juve è stata eliminata ai quarti di finale dall'Ajax.