Il primo tempo di Italia-Polonia è stato uno sfoggio di carattere e idee da parte dell'Italia. Questo nonostante non sia presente in campo capitan Leonardo Bonucci, messo ko dai fastidi muscolari che lo costringeranno a tornare a Torino domani. Esatto, domani. Da ieri si sapeva infatti che il leader della difesa juventina non sarebbe stato della partita stasera, ma lui non ha voluto lasciare gli Azzurri e ha deciso di seguire la partita contro i polacchi dagli spalti del Mapei Stadium di Reggio Emilia. In particolare ha seguito la prestazione di Alessandro Florenzi, inedito capitano in sua assenza. Nell'occasione di un fallo su Belotti lanciato sulla trequarti, Bonucci ha perso le staffe e ha urlato a Florenzi di farsi sentire dall'arbitro Turpin, che non ha ammonito l'autore del fallo.