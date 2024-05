Dal sito ufficiale delLeonardo, che ha deciso di concludere la sua carriera calcistica all'età di 37 anni, ha dichiarato: “È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto domani combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e domani abbiamo la possibilità di diventare campioni. Ha concluso le sue parole dicendo: "Ringrazio tutti".