è in attesa di una risposta da parte diriguardo all'offerta che gli è stata presentata. Tuttavia, sembra che il difensore abbia intenzione di attendere una risposta dalla, che al momento rappresenta la sua principale opzione.Con l'ufficializzazione dell'ingaggio di Guendouzi, la Lazio potrebbe decidere di accelerare i propri sforzi per acquisire Bonucci. Sono emersi segnali di nuovi contatti tra il club biancoceleste e il difensore. Nel frattempo, il Genoa rimane una possibile opzione in lizza per l'acquisizione di Bonucci.