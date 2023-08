Come racconta Gazzetta, sarebbe un rinforzo per la difesa, ma ancor di più per lo spogliatoio. Il nome di Leonardo, che già da giorni circola con insistenza dalle parti di Formello, è tornato prepotentemente d’attualità nelle ultime ore. La Juventus lo ha messo in lista di uscita e lo libererebbe gratis. Rappresenta dunque un’occasione interessante dal punto di vista economico oltre che tecnico. Oltre a fornire un’alternativa di peso per il reparto arretrato, l’arrivo di Bonucci porterebbe all’interno del gruppo tutto il suo carisma e la sua esperienza. Elementi che (vedi la sconfitta di Lecce) servono come il pane.