Testimonial di 'Mind the Gum', il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha postato un video sui suoi account social per parlare dell'utilizzo di questo prodotto e dei benefici che ne scaturisce.'Per aiutare il benessere mentale si deve fare un percorso con dei validi professionisti che, ti possono aiutare a scaricare le tensioni e a vivere lo stress nella maniera giusta. Ho iniziato questo percorso nel 2009 e mano a mano ci siamo resi conto quanto è importante lavorare sulla testa di ognuno di noi. Questo è il segreto per arrivare a grandi successi'.