Juventus-Novara è stato il primo test per poter osservare all’opera la Juventus di Andrea Pirlo. Un’amichevole che ha lanciato segnali incoraggianti, e non poteva essere altrimenti per una squadra chiamata a vincere in ogni competizione. Ottima prova da parte dei nuovi arrivati (Kulusevski superlativo), scorci della filosofia del Maestro che ha impostato una difesa che imposta a 3 e difende a 4. E proprio dalla retroguardia, Leonardo Bonucci ha lanciato un messaggio sui social: “Minuti nelle gambe e idee di gioco nella testa. Ora un giorno di riposo e poi si comincia la settimana che ci porta alla 1ª di campionato..”.