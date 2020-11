Leonardo Bonucci, nel corso di alcune stories su Instagram, ha risposto a una serie di domande insieme a sua moglie: "Come cambia la vita con i figli? Non cambia la vita - la risposta di Leo -. Cambiano le responsabilità e alcune priorità. Ma bisogna essere molto bravi e molto intelligenti". Risponde Martina: "Secondo me non è tanto la vita che cambia dopo i figli, il punto è che cambia radicalmente la prospettiva con i figli. La vita può rimanere la stessa, ma cambi te". Ah, il più pigro? Martina continua a indicare Leo...



DIFETTI - "Quanto siete disposti a smussare i vostri difetti? Parecchio", sorride ancora Leo. Che assicura, seppur col sorriso, quanto poco cambi nella vita di coppia con i figli. Bonucci fedele? La risposta è un dito medio a chi fa la domanda...



RITO PRE GARA - "C'è qualcosa che facciamo spesso? Un rito? Il massaggio pre-gara - assicura Martina -. Però io mi astengo".



BONUCCI A CASA - "Non è vero niente, non resta 15 giorni a casa. Quando si fanno male stanno meno a casa di quando sono sani".



PRIMO APPUNTAMENTO - Risponde Martina: "Piuttosto mediocre. Ho dovuto lasciare il cane da una mia amica perché non me l'ha fatto salire in macchina".