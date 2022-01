1









Faccia a faccia, dopo qualche parola di troppo. Leonardo Bonucci arriva a scontrarsi direttamente con il segretario dell'Inter, Mozzillo, in una scena che potrebbe avere ripercussioni anche in futuro.



Il centrale bianconero aspettava solo di entrare per calciare uno degli eventuali rigori. Dalla panchina avevano chiamato il fallo tattico per permettere l'interruzione di gioco. Poi l'azione insistita dell'Inter, il tocco sbagliato di Alex Sandro, la grande occasione di Sanchez e la vittoria nerazzurra. Qualcuno ha tifato troppo, per Bonucci. Che ha reagito in maniera spropositata.



Guarda il video qui in basso.