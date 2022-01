Intanto la Curva Nord "invita" Bonucci pic.twitter.com/vqjYdP7gJC — Simone Salines (@salines_simone) January 14, 2022

Non si placano le polemiche attorno al gesto di, con le mani addosso al segretario Mozzillo dell'Inter. Il difensore bianconero è stato 'condannato' a pagare una multa da diecimila euro, che chiude la vicenda. Non per i tifosi dell'Inter, che nei pressi di San Siro hanno deciso di provocare a modo loro l'ex prodotto del vivaio proprio nerazzurro: "Bonucci se vuoi fare il malandrino ti aspettiamo al baretto, vile cretino".